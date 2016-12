Napoli, mercato live: Allan a un passo, vertice in corso con l'Udinese

16 luglio 2015 Napoli, mercato live: Allan a un passo, vertice in corso con lʼUdinese Acerbi è lʼalternativa ad Astori. Il rimpianto di Immobile

ALLAN A UN PASSO: VERTICE IN CORSO CON L'UDINESEStretta finale del Napoli per Allan, ormai a un passo dai partenopei. Nella sede dell'Udinese è in corso un incontro tra il d.s. azzurro Giuntoli e Gino Pozzo per definire i dettagli dell'operazione. E' presente anche Claudio Vagheggi, agente del brasiliano. L'affare potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

L'AGENTE DI IMMOBILE: "SOGNAVA IL NAPOLI"L'agente di Ciro Immobile, Marco Sommella, ha svelato che il sogno dell'attaccante fresco di ingaggio al Siviglia era il Napoli. "Ciro ha espresso in più di un'occasione l'amore per Napoli, ma i messaggi non sono stati recepiti. Nessuna polemica, ognuno ha fatto le sue scelte. Stiamo parlando del bomber della nazionale italiana, tra l'altro è napoletano, sarebbe potuta essere una bella cosa", ha detto a Radio Marte.

L'AGENTE DI TONELLI: "AL NAPOLI? DI CORSA"Le difficoltà del Napoli di arrivare ad Astori aprono altre piste per la difesa. Si pensa a Lorenzo Tonelli, difensore dell'Empoli, esploso con Sarri nella passata stagione nella quale ha anche segnato 5 gol. Il suo procuratore ha parlato a Radio Marte, spingendo per questa soluzione: "Lorenzo andrebbe di corsa al Napoli – ha detto Marco Sommella, agente del calciatore – perché c'è Sarri che lo ha aiutato ad esplodere. I due hanno un ottimo rapporto, si sono anche sentiti. Siamo qui, aspettiamo chiamate. Astori? Tonelli non sarebbe un'alternativa al difensore del Cagliari, sono diversi perché il mio assistito è più un marcatore puro. Lo vedrei bene sia con Albiol che con lo stesso Astori".

RIFIUTATA OFFERTA PER RUGANIOfferta rispedita al mittente. La Juventus ha rifiutato una proposta da 22 milioni di euro presentata dal Napoli per Rugani. Beppe Marotta non ha nessuna intenzione di cedere il giovane talento che l'anno scorso ha vestito la maglia dell'Empoli.

ACERBI ALTERNATIVA AD ASTORIL'affare Astori non si sblocca, per questo in casa Napoli stanno pensando all'alternativa. Sarri l'avrebbe individuata in Acerbi che a sorpresa potrebbe lasciare il Sassuolo. Ma in azzurro potrebbe arrivare anche Tonelli come centrale destro, pupillo del tecnico ex Empoli.

STRETTA FINALE PER ALLANSembra ormai arrivata alla conclusione la lunghissima trattativa per portare Allan in azzurro. Il Napoli ha chiuso tutti gli accordi che comprendeva l'affare. Oggi ci saranno le firme di tutti i giocatori che sono inclusi nel'operazione. Britos, quindi, passerà al Watford, Allan al Napoli e Zapata in prestito biennale all'Udinese.

EL KADDOURI E DE GUZMAN PER OIKONOMOUNelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti con il Bologna per Oikonomou. Nell'offerta del club partenopeo sarebbe previsto anche i cartellini di El Kaddouri e De Guzman. Si continua a trattare alla ricerca di un accordo che al momento è ancora lontano.

NAPOLI, IDEA TOPRAKIl Napoli avrebbe chiesto informazioni su Omer Toprak, centrale difensivo del Bayer Leverkusen. Sotto contratto fino al giugno 2018, il giocatore ha una valutazione di 18 milioni di euro.

UFFICIALE IL PRESTITO DI GABRIELOra è arrivata anche l'ufficialità: dopo l'esperienza in serie B con il Carpi, Gabriel va al Napoli in prestito. Lo ha comunicato il club di via Aldo Rossi: "AC Milan comunica di aver ceduto in prestito al Napoli il portiere Gabriel". Gabriel farà il secondo di Pepe Reina.

GABRIEL: "GRAZIE MILAN, ORA NUOVA FASE DELLA CARRIERA"Attraverso il proprio profilo di Instagram, Gabriel ha ufficializzato il suo addio al Milan e l'inizio della nuova avventura col Napoli: "Adesso inizio una nuova fase nella mia carriera e vorrei ringraziare tantissimo il Milan, un club top che mi ha dato sempre tanto!".

IL NAPOLI NON MOLLA MAKSIMOVICNicola Maksimovic in orbita Napoli. Il Torino, che ha giù rifiutato un'offerta del Napoli da 12 milioni più tre di bonus, non sembra intenzionato a privarsi del difensore serbo classe 1991 dopo aver ceduto Matteo Darmian ma gli azzurri non demordono: l'agente ha infatti incontrato i due club per cercare di fare chiarezza sulla situazione del suo assistito.

GABRIEL IN RITIROGabriel in ritiro con i nuovi compagni di squadra. Il Napoli ha il suo nuovo vice-Reina, il portiere brasiliano a Dimaro per mettersi a disposizione di Sarri.

HYSAJ, L'EMPOLI FA RESISTENZAPer Hysaj, altro giocatore inseguito dal Napoli, l'Empoli fa resistenza. Il ds dei toscani, Carli, ha chiarito: "Se arrivasse un'offerta seria potremmo pensarci. Tre o quattro milioni non è un'offerta sufficiente per lasciarlo partire. Quando col Napoli eravamo in trattativa per Valdifiori si parlò anche Hysaj, ma poi non ho più sentito il club azzurro. Nei prossimi giorni mi aspetto un'offerta importante del Napoli per Hysaj, ma non solo dal club azzurro".

SI AVVICINA JACOPO SALASi raffredda la pista Vrsaljko per il Napoli. Secondo quanto riferito da Claudio Raimond durante "Calcio Mercato" su Premium Sport, il Sassuolo infatti ha chiesto in cambio (anche in prestito) Duvan Zapata, ma l'attaccante è già inserito nella trattativa per arrivare ad Allan. Il club di De Laurentiis, dunque, ha cambiato obiettivo, puntando su Jacopo Sala. Il Verona però vuole almeno cinque milioni e non c'è ancora l'accordo.