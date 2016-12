20 agosto 2015 Napoli, mercato live: agente Mertens "Rimarrà qui" Il belga non partirà. Vicino lʼaccordo con il Cagliari per Donsah

SARRI INSISTE PER SALA Il Napoli insiste con Sala del Verona. Gli azzurri sono pronti a investire per il centrocampista i 6.5 milioni rischiesti dai veneti. Da convincere però il giocatore che vuole l'Inter.

DE GUZMAN, ACCORDO CON IL SUNDERLAND Accordo trovato con il Sunderland: De Guzman vola in Inghilterra. Prestito oneroso per 1.2 mln di euro e obbligo di riscatto a 4.

VARGAS VICINO ALL'HOFFENHEIMEdu Vargas vicino all'Hoffenheim: i contatti tra le parti sono ben avviati, il futuro dell'attaccante cileno potrebbe così essere in Germania.

POSSIBILE RILANCIO PER MAKSIMOVIC Pista chiusa per Maksimovic? Più che altro una guerra di posizione tra Napoli e Torino: tra i 12 milioni offerti e i 25 richiesti, il margine di trattativa resta ancora ampio e sotto traccia i contatti proseguono.

DE GUZMAN, OFFERTA DEL SUNDERLANDNon c'è soltanto il Marsiglia per Jonathan De Guzman. Per il centrocampista del Napoli ha fatto un sondaggio anche il Bournemouth, ma è il Sunderland a essersi fatto avanti con un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. In serata nuovo contatto: accordo possibile.



NAPOLI-CAGLIARI, ACCORDO TROVATO PER DONSAHCome annunciato da Radio Kiss Kiss il Napoli ha trovato l'accordo con il Cagliari per Donsah. Adesso il club dei partenopei deve trovare l'accordo con l'entourage del giocatore. Si tratta di prestito oneroso di 2 milioni con opzione di riscatto fissata a 8 più 4 milioni di bonus. Il Bologna invece offre 6 milioni e il 50% sulla prossima vendita del giocatore.

AGENTE MERTENS: "RESTERA' AL NAPOLI"Dries Mertens resterà al Napoli. Parola di Soren Lerby, agente del belga: "Sì, penso che resterà il Napoli. Se l'Inter rappresenta? Bisognerebbe chiedere alla dirigenza del Napoli". In questi giorni si era parlato di un interessamento del club di corso Vittorio Emanuele per il talento belga.

HEURTAUX E WIDMER NEL MIRINOIl Napoli proverà a prendere due giocatori dell'Udinese: Heurtaux e Widmer. Due giocatori che il club partenopeo tiene in seria considerazione.

MERTENS, RIFIUTATA UN'OFFERTA DEL WOLFSBURGNon solo l'Inter, ma anche il Wolfsburg. Dalla Bundesliga è arrivata un'offerta di 30 milioni di euro per Mertens, ma De Laurentiis ha rispedito al mittente l'offerta del club tedesco.

DONSAH, INCONTRO NELLA NOTTENella notte il Napoli ha intensificato i contatti con gli agenti di Donsah per convincerlo a sbarcare alla corte di Maurizio Sarri. Il ds Cristiano Giuntoli sta cercando di trovare la formula giusta per superare il Bologna.

DONSAH, C'E' ANCHE IL NAPOLIGiornata importante per il futuro di Godfred Donsah. Sul centrocampista ghanese, classe 1996, c'è sempre il Bologna, ma gli azzurri si sono mossi con decisione incontrando l'agente del calciatore in forza al Cagliari.

L'AGENTE DI JUAN JESUS: "NESSUNA TRATTATIVA COL NAPOLI""Leggo e sento di trattative con il Napoli, addirittura c'è chi mette in primo piano questa pseudo notizia. Bene voglio affermare che non abbiamo mai avuto alcun contatto con il Napoli, società rispettabilissima, che però non abbiamo mai sentito non essendocene la necessità". Lo dice Roberto Calenda, agente dell'interista Juan Jesus. "Consiglio - aggiunge - di non usare il nome di Juan per scopi personali che siano attirare l'attenzione del pubblico o depistare chi cerca la verità. Il ragazzo ha 24 anni, oltre 100 presenze con la maglia nerazzurra e merita il rispetto di tutti".

DE LAURENTIIS PREPARA UNA SORPRESAIl Napoli non si ferma, il mercato è ancora apertissimo e, ciò che più conta per i tifosi azzurri, soprattutto in entrata. Lo si evince dalle parole del presidente De Laurentiis che intervistato da radio Kiss Kiss ha dichiarato di essere al lavoro "per una sorpresa, un colpo, entro il 31 agosto". Intervista nella quale ha poi smentito le partenze di Mertens e Gabbiadini verso Milano: "Nessuna trattativa con l'Inter, nè in entrata, nè in uscita. E Maksimovic non vale più di 12 milioni".

EL KADDOURI PROLUNGA SINO AL 2019Omar El Kaddouri ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli per altri due anni, fino al 2019. Un prolungamento, annuncia Radio Crc, fortemente voluto da Sarri.

INLER, LETTERA AI TIFOSIMentre il Leicester annuncia su Twitter l'accordo con il Napoli per Inler, il giocatore sullo stesso social ha postato un saluto commosso ai suoi ormai ex tifosi. Nel tweet, una dedica sulla base di "Napule è" e il saluto finale "Forza Napoil": "Cara Napoli, è difficile, tanto difficile dopo quattro anni. E allora ho pensato che forse è meglio salutarti così: chiedendo in prestito prima a zio Pino (Daniele, ndr) e poi a te, quello che la gente, la meravigliosa tua gente, ti canta ogni volta come una promessa di amore eterno.."

PASSI AVANTI PER SALA, MA LUI VUOLE L'INTERL'incontro tra Giuntoli e l'agente di Jacopo Sala sembra aver dato buoni frutti. Le parti si sono avvicinate, anche i 6/8 milioni chiesti dal Verona (che deve girare il 30% dell'incasso all'Amburgo) non son proprio la cifra sperata dal Napoli. La strada intrapresa, però, sembra quella buona. Il problema, però, è che il giocatore vuole andare all'Inter.



OIKONOMOU PER LA DIFESACon la pista Maksimovic ormai chiusa, Sarri cerca un difensore. Torna in auge, così, il nome di Oikonomou del Bologna, che sarebbe preferito a Juan Jesus.

SIRENE INGLESI PER DE GUZMAN Con il Marsiglia che ha appena nominato Michel suo nuovo allenatore, resta da capire se De Guzman gli è gradito Per lui, però, non mancano le sirene inglesi con Middlesbrough e Bournemouth interessate all'olandese.

EDU VARGAS CHIESTO DAL WEST HAMIl West Ham ha chiesto al Napoli la possibilità di avere Edu Vargas in prestito. La stagione scorsa il cileno ha giocato con la maglia del QPR.