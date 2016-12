Napoli, mercato live: Ag. Higuain "Non accetterà il rinnovo"

AG. HIGUAIN: "NON ACCETTA RINNOVO""De Laurentiis ci ha proposto di prolungare il contratto, ma noi non abbiamo accettato", sono le parole del fratello agente di Higuain a Radio CRC. "Siamo una famiglia educata allo sport e siamo professionisti, Gonzalo è arrivato a Dimaro in buona condizione. Higuain è un calciatore introverso, non è un venditore di fumo che ama farsi vedere, non sta tutto il giorno su Twitter a scattare foto. L'ho sentito e si sta allenando bene e questo è importante. Abbiamo avuto una riunione con il presidente 10 giorni fa a Venezia e abbiamo parlato un po' di tutto. Lui ci ha proposto la possibilità di prolungare il contratto per un anno in più però secondo me, e secondo noi, continueremo con il contratto originale, fino al 2018. Non credo che accetteremo la proposta del presidente perché è un contratto che non è tanto diverso da quello che abbiamo firmato prima, per noi non è una vera proposta. Noi siamo felici e tranquilli di continuare con queste condizioni. Oggi abbiamo fiducia, con Gonzalo che resta a Napoli e la squadra che resta concentrata al 100% allora si può vincere qualcosa. Mi sembra strano che alcune big non mi abbiano mai contattato, con me non ha parlato nessuno".