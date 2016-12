19 agosto 2015 Napoli, mercato live: AdL: "Un colpo entro il 31" EL Kaddouri prolunga. Ufficiale Inler al Leicester

DONSAH, C'E' ANCHE IL NAPOLIGiornata importante per il futuro di Godfred Donsah. Sul centrocampista ghanese, classe 1996, c'è sempre il Bologna, ma gli azzurri si sono mossi con decisione incontrando l'agente del calciatore in forza al Cagliari.

L'AGENTE DI JUAN JESUS: "NESSUNA TRATTATIVA COL NAPOLI""Leggo e sento di trattative con il Napoli, addirittura c'è chi mette in primo piano questa pseudo notizia. Bene voglio affermare che non abbiamo mai avuto alcun contatto con il Napoli, società rispettabilissima, che però non abbiamo mai sentito non essendocene la necessità". Lo dice Roberto Calenda, agente dell'interista Juan Jesus. "Consiglio - aggiunge - di non usare il nome di Juan per scopi personali che siano attirare l'attenzione del pubblico o depistare chi cerca la verità. Il ragazzo ha 24 anni, oltre 100 presenze con la maglia nerazzurra e merita il rispetto di tutti".

DE LAURENTIIS PREPARA UNA SORPRESAIl Napoli non si ferma, il mercato è ancora apertissimo e, ciò che più conta per i tifosi azzurri, soprattutto in entrata. Lo si evince dalle parole del presidente De Laurentiis che intervistato da radio Kiss Kiss ha dichiarato di essere al lavoro "per una sorpresa, un colpo, entro il 31 agosto". Intervista nella quale ha poi smentito le partenze di Mertens e Gabbiadini verso Milano: "Nessuna trattativa con l'Inter, nè in entrata, nè in uscita. E Maksimovic non vale più di 12 milioni".

EL KADDOURI PROLUNGA SINO AL 2019Omar El Kaddouri ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli per altri due anni, fino al 2019. Un prolungamento, annuncia Radio Crc, fortemente voluto da Sarri.

INLER, LETTERA AI TIFOSIMentre il Leicester annuncia su Twitter l'accordo con il Napoli per Inler, il giocatore sullo stesso social ha postato un saluto commosso ai suoi ormai ex tifosi. Nel tweet, una dedica sulla base di "Napule è" e il saluto finale "Forza Napoil": "Cara Napoli, è difficile, tanto difficile dopo quattro anni. E allora ho pensato che forse è meglio salutarti così: chiedendo in prestito prima a zio Pino (Daniele, ndr) e poi a te, quello che la gente, la meravigliosa tua gente, ti canta ogni volta come una promessa di amore eterno.."

PASSI AVANTI PER SALA, MA LUI VUOLE L'INTERL'incontro tra Giuntoli e l'agente di Jacopo Sala sembra aver dato buoni frutti. Le parti si sono avvicinate, anche i 6/8 milioni chiesti dal Verona (che deve girare il 30% dell'incasso all'Amburgo) non son proprio la cifra sperata dal Napoli. La strada intrapresa, però, sembra quella buona. Il problema, però, è che il giocatore vuole andare all'Inter.



OIKONOMOU PER LA DIFESACon la pista Maksimovic ormai chiusa, Sarri cerca un difensore. Torna in auge, così, il nome di Oikonomou del Bologna, che sarebbe preferito a Juan Jesus.

SIRENE INGLESI PER DE GUZMAN Con il Marsiglia che ha appena nominato Michel suo nuovo allenatore, resta da capire se De Guzman gli è gradito Per lui, però, non mancano le sirene inglesi con Middlesbrough e Bournemouth interessate all'olandese.

OFFERTA NIZZA PER ANDUJARIl Nizza si sarebbe fatto avanti per Andujar, chiedendo il prestito con diritto di riscatto.

IL NAPOLI SI INSERISCE PER DONSAHC'è anche il Napoli sulle tracce di Godfred Donsah. Il centrocampista del Cagliari piace anche al Bologna, club pronto a presentare un'offerta ai sardi per il ghanese che viene seguito con attenzione anche dalla Juventus.

IL NAPOLI NON MOLLA SALAIl Napoli non molla Jacopo Sala. Nonostante l'inserimento dell'Inter - club col quale gli azzurri stanno discutendo di Mertens e Gabbiadini - la pista per il centrocampista del Verona resta viva.



L'AGENTE DI KOULIBALY FRENABruno Satin, agente di Koulibaly, frena sulla possibile cessione del suo assistito: "Non ha cambiato idea, non è cambiato niente rispetto a quindici giorni fa - ha spiegato Satin a Tuttomercatoweb.com - non è a scadenza, è un giocatore del Napoli, ha un contratto di tanti anni e non ci sono motivi per lasciare".

IL NORWICH VUOLE KOULIBALYNuova pista inglese per Koulibaly: il difensore del Napoli piace anche al Norwich, che avrebbe offerto 11 milioni di euro più bonus.

CAIRO: "MAKSIMOVIC? NON PARTE PIU'"Questa volta per il Napoli è finita davvero. Niente Maksimovic, come ha confermato Urbano Cairo a Radio Kiss Kiss: "Maksimovic è uno dei giocatori più forti che io abbia mai avuto in dieci anni di presidenza e non ce ne vogliamo assolutamente privare. Con il Napoli ci siamo sentiti solo una volta 3-4 giorni fa e ha offerto 12 milioni più bonus, che sono cifre assolutamente inadeguate al calciatore. A me Napoli piace tanto, ma mi dispiace. Maksimovic al Napoli non viene. Ormai è troppo tardi, neanche una proposta folle potrebbe cambiare le cose".

EDU VARGAS CHIESTO DAL WEST HAMIl West Ham ha chiesto al Napoli la possibilità di avere Edu Vargas in prestito. La stagione scorsa il cileno ha giocato con la maglia del QPR.

RILANCIO PER MAKSIMOVIC: 15 MLN PIU' BONUSIl Napoli insiste per Maksimovic. Nonostante la chiusura del Torino (che vuole non meno di 20 mln), gli azzurri sono pronti a rilanciare. Trovato l'accordo con il giocatore (quadriennale da 1,7 milioni di euro a stagione), la nuova offerta per i granata tocca i 15 milioni di euro più bonus. E anche de Laurentiis potrebbe intervenire direttamente nella questione.

SIRENE INTER PER GABBIADINI E MERTENSSecondo la Gazzetta dello Sport, i malumori di Gabbiadini e Mertens potrebbero aprire le porte a una loro cessione. E c'è soprattutto l'Inter in attesa di novità. I nerazzurri sono interessati a entrambi, con Gabbiadini che pare il più attento a eventuali chiamate da parte di Mancini. Considerata l'incedibilità di Callejon, comunque, le possiiblità di una cessione importante non mancano.

IDEA SCAMBIO GHOULAM-JUAN JESUSSi paventa l'ipotesi di uno scambio tra Napoli e Inter. Sul piatto della discussione, al momento solo un'idea, ci sono i nomi di Ghoulam e Juan Jesus, pronti a cambiare maglia con soddisfazione di tutte le parti.

DE GUZMAN VICINO AL MARSIGLIAOggi è previsto un incontro tra il Napoli e il Marsiglia per De Guzman. Il centrocampista è vicino al trasferimento in Francia.

OGGI INLER PUO' ANDARE AL LEICESTERDopo le due vittorie in Premier, il Leicester oggi potrà abbracciare Inler. Il centrocampista dovrebbe firmare nelle prossime ore un triennale con il club inglese.

GHOULAM, C'E' ANCHE LA ROMADopo essere stato corteggiato da Arsenal e Chelsea, Faouzi Ghoulam adesso potrebbe ricevere un'offerta dalla Roma, che sta sondando il mercato per un terzino sinistro. Sul taccuino giallorosso c'è anche il nome di Danilo D'Ambrosio dell'Inter.

MAKSIMOVIC, ULTIMATUM TORINOIl Torino dà un ultimatum al Napoli sul fronte Maksimovic. Urbano Cairo si aspetta un'offerta di almeno 22 milioni di euro, ma vuole che arrivi entro domani per avere poi il tempo di trovare un sostituto. In caso contrario, i partenopei proveranno a trattare Juan Jesus con l'Inter.