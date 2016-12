23 luglio 2015 Napoli, mercato live: AdL, sfida al Milan per Romagnoli Il club rinuncia a Salah e con la Roma stringe un patto particolare. Callejon piace a Mourinho

HIGUAIN E' PARTITO PER NAPOLII tifosi del Napoli possono stare tranquilli, almeno per qualche giorno. Gonzalo Higuain, infatti, ha lasciato Ibiza, dove era in vacanza, per raggiungere la squadra di Sarri. Da lunedì dovrebbe essere a Castel Volturno. Lo dimostra la foto pubblicata da "gonfialarete.com".

NAPOLI IN RITARDO, ASTORI STIZZITOIl ritardo degli avvocati del Napoli per definire il passaggio di Astori in azzurro ha fatto arrabbiare il difensore. che ha deciso di interrompere la trattativa e andarsene. C'è dietro un'altra squadra? La Fiorentina?

ROMAGNOLI BLOCCA ASTORILa possibilità del Napoli di arrivare a Romagnoli frena la conclusione dell'affare Astori. Il Napoli ha già l'accordo con il difensore del Cagliari, ma non ci sono ancora le firme sul contratto e non è previsto il suo arrivonel ritiro di Dimaro. Fino a quando il club di De Laurentiis avrà la possibilità di arrivare a Romagnoli, l'affare Astori resta congelato.

SALAH: "PRONTI A CAMBIARE FOTO PROFILO" Moahmed Salah dà un indizio importante su Twitter: "State pronti a cambiare la foto profilo", ha scritto. In questo momento il giocatore ha un'immagine in maglia viola. A questo punto, a breve è previsto il cambio di casacca. Be ready to change your profile picture — Mohamed Salah (@22mosalah) 23 Luglio 2015

AGENTE DI SALAH: "VUOLE LA ROMA"Tra la Roma e il Napoli spunta l'agente di Salah che dice: "Salah vuole andare alla Roma. L'interesse del Napoli per non è nella nostra agenda". E su quel per ore, tramonta l'ipotesi Napoli-Salah anche per via di una intesa fra i due club: De Laurentiis e Sabatini hanno siglato un patto, dopo il quale il Napoli si stacca dalla pista-Salah e così Sabatini ora ha campo libero per andare al Chelsea e trattare. In cambio, AdL ha ottenuto la possibilità di fare una offerta per Romagnoli. Il difensore però vuole andare al Milan.

AG. INLER: "NESSUNA TRATTATIVA"Su Inler ci sono sempre Galatasaray e Besiktas, ma il suo agente, Dino Lamberti, ha chiarito la situazione sul suo assistito a Napolicalciolive.com: "Al momento sul futuro di Gokhan non c'è davvero nulla da chiarire, non vi sono trattative in corso con altre squadre. Ha ancora un contratto col Napoli, che scadrà soltanto il 30 giugno del 2016. Il mio assistito si sta allenando con gli azzurri in vista della nuova stagione, e la sua preoccupazione è soltanto quella di fare bene con la sua squadra".

SALAH, DE LAURENTIIS IN AGGUATOA Napoli continua a tenere banco l'affare Salah. Il giocatore ha un accordo con la Roma e vorrebbe giocare la Champions, ma manca ancora l'intesa con il Chelase. Proprio per questo motivo il Napoli si sarebbe inserito nella trattativa, pronto ad approfittare di un'eventuale empasse della trattativa con i giallorossi.

ANCHE IL CHELSEA SU CALLEJONSi è accesa l'asta per Callejon. Secondo Metro, infatti, il Chelsea si sarebbe fatto avanti con un'offerta di circa 15 milioni di euro per l'attaccante. Lo spagnolo ormai sembra fuori dal progetto di Sarri, che preferisce puntare su Gabbiadini, e piace a Mourinho.

ROMAGNOLI SEMPRE NEL MIRINODopo aver chiuso per Astori, a Napoli si continua a cercare un altro difensore. Stando a Il Mattino, il sogno resta sempre Romagnoli, ma la Roma chiede molti soldi e la concorrenza del Milan sembra molto agguerrita. In alternativa l'altro nome caldo è quello di Marc Bartra del Barcellona. Ma anche in questo caso la trattativa è molto complicata.

QUATTRO GIOCATORI IN USCITAIn casa Napoli si penza anche al mercato in uscita. Quattro i nomi sulla lista dei partenti. Inler sta valutando le offerte di Besiktas, Galatasaray e Watford, Vargas piace al Marsiglia, ANdujar all'Espanyol e Zuniga alla Fiorentina.

DE GUZMAN PER ARRIVARE A WIDMERLa posizione di Vrsaljko si è complicata dopo l'irrigidimento del Sassuolo e il Napoli sembra intenzionato a virare su Widmer. L'udinese vuole 10 milioni, ma il Napoli vorrebbe pagarlo 5 milioni più il cartellino di di De Guzman, che poi potrebbe finire al Watford come Brito.

OIKONOMOU, PRONTO L'ASSALTOIl Napoli non perde di vista Marios Oikonomou (22), difensore del Bologna che piace a Maurizio Sarri. Secondo il Corriere di Bologna, gli azzurri sarebbero pronti a sferrare un altro assalto al centrale greco. Oltre a un consistente conguaglio, nell'affare potrebbero finire anche Omar El Kaddouri e Jonathan De Guzman.

ADL PIOMBA SU SALAH: AL CHELSEA 20 MLNIl Napoli tenta il sorpasso sulla Roma per quanto riguarda Salah, per cui i giallorossi non hanno ancora raggiunto l'intesa con il Chelsea, a cui Sabatini ha proposto la formula del prestito. Il club londinese vuole solo soldi cash e in questo senso De Laurentiis - che è pronto a muoversi direttamente per strappare il sì dell'egiziano - è disposto a offrire 20 milioni di euro ad Abramovich. Alla Fiorentina, come indennizzo, potrebbe finire Zuniga.

IL TOTTENHAM VUOLE CALLEJONL'affare Salah potrebbe subire un'accelerata grazie alla cessione di Callejon, finito nel mirino del Tottenham. Gli Spurs, per il momento, hanno intenzione di offrire circa 12 milioni di euro: a 16 milioni si può chiudere.

BARTRA E WALACE PROSSIMI OBIETTIVINon si ferma il mercato del Napoli. La società di De Laurentiis avrebbe raggiunto un accordo col difensore del Barcellona, Bartra. Resta da definire l'operazione con i blaugrana, per una cifra vicina ai 15 milioni. Va detto che il blocco del mercato del Barça potrebbe complicare la pista, ma i blaugrana hanno recuperato Vermaelen, infortunato nella scorsa stagione. Intanto gli azzurri si sono inseriti prepotentemente su Walace, centrocampista del Gremio vicino alla Fiorentina nelle scorse settimane.

BRITOS UFFICIALE AL WATFORDMiguel Britos è un giocatore del Watford, come annunciato dal sito ufficiale della società inglese: il difensore uruguaiano, la scorsa stagione al Napoli ma di proprietà dell'Udinese, ha firmato un triennale.