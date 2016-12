11 luglio 2015 Napoli, mercato live - AdL scarica Higuain: "Va via? Speriamo..." Il presidente: "Con 90 milioni compro 8 giocatori. No a Immobile". Intanto Astori ha firmato

ADL SCARICA HIGUAIN: "VA VIA? SPERIAMO""Higuain va via? Ma magari non rimanesse... Con 90 milioni di euro ne compro 8 di giocatori". Questa frase rubata da un tifoso ad Aurelio De Laurentiis sta facendo discutere tutto l'ambiente Napoli. Il presidente partenopeo, però, non sembra intenzionato a fare sconti: il Pipita si muove solo con la clausola rescissoria di oltre 90 milioni. Cifra che, per ora, sembra irraggiungibile anche per il Manchester City. Chiusura a Immobile: "Non lo prendo perché gioca bene solo con Insigne e Verratti. Noi il secondo non ce l'abbiamo...".

BIGON: "SU SALA NULLA DI VERO"Precisazione del DS Bigon a proposito delle voci rincorse stamani sul calciatore Jacopo Sala: "Il periodo del mercato è normalmente molto concitato e caotico. Si susseguono idee, notizie e pseudo trattative, oggi, però, mi vedo costretto a precisare alcune cose a proposito di quanto sta emergendo su Sala. Sto leggendo tante amenità in merito a presunte cifre, che non rispecchiano assolutamente la realtà e il valore reale di un calciatore come Jacopo. Per cui, a prescindere dal fatto che in questo momento non sono in corso trattative ufficiali, sottolineo che, anche solo in fase di ipotesi, sarebbe opportuno ragionare approfonditamente sui valori in gioco".

FUMATA BIANCA: ASTORI E' DEL NAPOLIDavide Astori è un nuovo giocatore del Napoli. La fumata bianca dopo l'incontro tra la dirigenza partenopea e l'entourage del difensore ex Roma e Cagliari, che ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto.

INCONTRO CON ASTORI, FIRMA VICINAIncontro a Milano tra il Napoli, Astori e il suo entourage. La firma del difensore con gli azzurri è imminente.

DE LAURENTIIS: "CALLEJON? SE NON PAGANO, RESTA"Arrivato a Dimaro a seguito del Napoli, Aurelio de Laurentiis ha blindato Callejon. "Se non lo pagano, resta", ha detto il presidente azzurro ai tifosi.

L'AGENTE DI BARTRA: "NAPOLI? SERIE A INTERESSANTE"L'agente di Marc Bartra ha aperto a un arrivo del difensore del Barcellona in Serie A, tanto da essere accostato al Napoli. “Al momento stiamo lavorando sul futuro del ragazzo. Vedremo cosa succederà quest'estate, non possiamo escludere nulla. Sul Napoli in questo momento non posso dire molto ma soltanto che la Serie A è un campionato molto interessante", ha detto il suo agente, Javier Diaz, a napolicalciolive.

PRESO SALA DAL VERONAAltro colpo del Napoli, che dopo Astori ha chiuso con il Verona per Jacopo Sala. Tre milioni di euro più bonus per l'esterno. A questo punto tramonta la pista Vrsaljko.

PREZIOSI: "IL NAPOLI NON MI HA CHIESTO PEROTTI"Diego Perotti si allontana dal Napoli. Anzi, a sentire Enrico Preziosi, presidente del Genoa, non è mai stato vicino agli azzurri. Il numero uno del club ligure ha infatti chiarito: "Il giocatore non è mai stato cercato dagli azzurri, a meno che non abbia contattato il giocatore senza prima dirlo a noi, ma la società di De Laurentiis non agisce in questo modo. Prezzo? Non lo dico, perché non vogliamo privarcene anche se deciderà lui cosa fare; se dovesse restare al Genoa saremmo felici, altrimenti ci consoleremmo con il ricavato dalla sua eventuale cessione".

ASTORI È DEL NAPOLIDovrebbe arrivare a momenti l'annuncio ufficiale: Davide Astori lascia il Cagliari e passa al Napoli. Al club sardo vanno circa 5 milioni di euro. Astori firma un triennale da un milione netto a stagione, con opzione per il quarto anno.

EDU VARGAS VERSO GLI EMIRATI?Edu Vargas a breve si incontrerà con il Napoli per progettare il futuro. Dagli Emirati Arabi arriva un'indiscrezione: sul cileno ci sarebbe l'interessamento dell'Al Ain. Vargas ad Abu Dhabi ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Valdivia, trasferitosi da poco al Al-Wahda.

AG. WIDMER: "NAPOLI DESTINAZIONE GRADITA"Nell'affare Allan potrebbe rientrare anche Widmer. Un'ipotesi di mercato di cui l'agente Fifa Fredy Strasser non sembra essere a conoscenza: "Il Napoli sarebbe una destinazione eccellente per lui, ma se i partenopei sono davvero interessati al ragazzo devono informare noi e finora non l'hanno fatto. Al momento circolano tanti rumors su Widmer, però molti di questi restano solo delle voci. Per quanto mi riguarda, lunedì Silvan sarà in ritiro con la squadra e inizierà a prepararsi per una nuova, grande stagione".

PER L'ATTACCO IL NOME NUOVO E' MBAKOGUCon la cessione di Zapata, il club di Aurelio De Laurentiis si starebbe muovendo per ingaggiare una nuova punta. Ci aveva provato con Immobile, ma il Siviglia è vicino a chiudere con il Borussia Dortmund. L'alternativa è Jerry Mbakogu, che ha trascinato il Carpi in A.

HJSAJ L'ALTERNATIVA A VRSALJKOCi sono delle complicazioni per Sime Vrsaljko: il Sassuolo chiede 12 milioni di euro. Troppi per Aurelio De Laurentiis. Per questo il Napoli valuta di tornare su Elseid Hysaj dell'Empoli già cercato a inizio mercato

EMPOLI, CORSI: "SAPONARA? RIFIUTATA OFFERTA IMPORTANTE"Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato dell'offerta importante del Napoli rifiutata per Saponara: "Forse me ne pentirò in futuro, ma il giocatore è felice di restare per una stagione da protagonista. Se il giocatore mi avesse detto che aveva dei dubbi l'avrei assecondato. Se lui farà 30 partite da protagonista come ha fatto nel girone di ritorno avrà porte aperte per club come Roma, Milan e Juventus".

INSIGNE JR E TUTINO ALL'AVELLINOL'Avellino mette a segno un doppio colpo di mercato. Dal Napoli arriveranno in prestito Insigne Junior e Tutino. Oggi la firma di entrambi con la società biancoverde. Insigne jr è reduce dalla stagione in Lega Pro con la maglia della Reggina, Tutino ha giocato da gennaio a giugno a Gubbio.