Napoli, martedì il rinnovo di Sarri: biennale con adeguamento dell'ingaggio

Panchina, centrocampo e difesa. Dopo la fine del campionato, a Castel Volturno si lavora su questi tre fronti. Il primo obiettivo è chiudere l'accordo con il tecnico, che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Stando ai ben informati, Sarri e Giuntoli avrebbero trovato l'intesa per un biennale con adeguamento dello stipendio, più un'opzione per il terzo anno. La firma con De Laurentiis dovrebbe arrivare a inizio settimana a Roma, nella sede della Filmauro, forse già martedì. Per Sarri, dunque, a Napoli dovrebbe essere finito il tempo di prova e delle clausole unilaterali di rinnovo annuale.



Nel frattempo i dirigenti azzurri continuano a lavorare sul mercato a caccia di rinforzi. In particolare buone notizie arrivano da Amsterdam. Il Napoli ha alzato a 16 milioni l'offerta per Klaassen e l'Ajax avrebbe dato il suo via libera all'operazione, liberando il capitano. Rientrato dalla tournè in Cina, il giocatore a breve si vedrà con il ds Overmars per capire meglio i piani del club e prendere una decisione definitiva sul suo futuro in Serie A. Per l'olandese a Napoli è pronto un contratto di quattro anni da due milioni di euro a stagione.



Capitolo difesa. Dopo Tonelli, gli azzurri continuano a valutare nuove piste per la difesa. In particolare, stando al Corriere dello Sport, i partenopei avrebbero messo gli occhi su Armando Izzo, grande rammarico della vecchia dirigenza, che non lo riscattò per 400mila euro dall'Avellino. Può giocare sia da centrale che da esterno destro e sarebbe una pedina molto importante per il Napoli per quanto riguarda il regolamento che prevede quattro giocatori in rosa cresciuti nel vivaio. Dopo la chiamata di Conte, per riportarlo a casa però ora però servono 7-8 milioni. Idea praticabile, ma comunque non più low cost.