Napoli, Maradona: "Caro Higuain, hai sbagliato..."

Dopo un primo commento più pacato, Diego Armando Maradona torna a parlare del passaggio di Higuain alla Juve e critica il connazionale: "Andava venduto - ha detto - per quella maxi cifra della clausola. Non avrebbe mai ripetuto quanto fatto lo scorso anno, a livello calcistico. Ma è stato sbagliato il modo in cui è andato via. Quello che ricevi a Napoli non lo trovi altrove. Non mi sono piaciute le visite mediche di nascosto".

"E’ qualcosa che i tifosi del Napoli non meritano. La Juve è odiata dai tifosi azzurri e da questo punto di vista faccio fatica a capire la sua decisione" ha continuato Maradona. "Ora mi aspetto che De Laurentiis spenda al meglio per allestire un Napoli vincente. Non ha potuto trattenerlo, per poi scaricare tutta la colpa sul ‘Pipita’. Ora dovrà spendere per ricostuire".



E Higuain? Secondo quanto riporta Il Mattino, Gonzalo non vuole passare per traditore e presto chiarirà la sua posizione: sente di aver dato tutto per la maglia del Napoli e di non aver rimorsi né rimpianti.