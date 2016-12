Napoli, mal di pancia Gabbiadini: il Bologna lo vuole, ma...

Una situazione complicata per l'attaccante bergamasco che nella seconda parte della scorsa stagione, dopo i sette gol segnati con la maglia della Sampdoria, ha dimostrato di poter stare tranquillamente in un top-club come il Napoli, trovando la rete in otto occasioni da febbraio a maggio. Una svolta che però non è arrivata con il cambio della guardia in panchina. Sarri, al contrario di Benitez, considera Gabbiadini una punta centrale, il vice Higuain, e non un attaccante esterno nonostante i trascorsi del classe 1991. Troppo poche le nove presenze (condizionate anche da un infortunio) per nascondere il malumore, fatto trapelare anche in un paio di occasioni dal proprio agente e acuito dalle performances in Europa League con 4 gol in altrettante partite.



Il problema è che il Napoli, soprattutto De Laurentiis, conta molto sul potenziale di Gabbiadini e difficilmente lo lascerà partire a gennaio, chiedendo un minimo di 20-25 milioni di euro per cominciare a trattare. Una "Gabbia" dorata, per usare un gioco di parole, che dovrebbe spaventare anche il Bologna di Donadoni, primo club veramente interessato a far tornare al Dall'Ara l'attaccante. Donadoni lo ha chiesto espressamente alla società, convinto delle qualità di Manolo e dell'assoluta compatibilità con Mattia Destro, ancora prima di Calleri e Pepito Rossi. Dal canto suo Gabbiadini tornerebbe volentieri a Bologna per giocarsi le carte da titolare per convincere Conte a portarlo in Francia per l'Europeo, del resto ha appena avuto un figlio da una ragazza bolognese.