Napoli, Maksimovic verso la Premier: ballottaggio Criscito-Caceres

Mentre è alle prese con il rinnovo di Insigne (piace al Psg), il Napoli ha fretta di trovare rinforzi per la propria difesa . L'obiettivo dichiarato ormai da tempo è Nikola Maksimovic , ma il Torino è furioso con il giocatore (che diserta gli allenamenti da giorni) e lo ha offerto in Premier, a Chelsea e West Ham. L'alternativa è il giovane Lindelof del Benfica, mentre è ballottaggio tra Caceres e Crscito . Reina twitta: "Resto"

L'obiettivo Maksimovic è quindi ormai quasi svanito, il Toro preferisce cederlo all'estero e chiede almeno 30 milioni, in Inghilterra è sfida tra il Chelsea di Conte, a cui piaceva già ai tempi della juve, e il West Ham. Inoltre Albiol andrà in scadenza il prossimo anno e non ha rinnovato (per lui c'è un'offerta allettante del Valencia ma ora non può essere presa in considerazione) e nel prossimo mercato potrebbe potrebbe partire anche Koulibaly (rifiutata ogni offerta dal Chelsea, si sta studiando l’inserimento nel contratto di una clausola rescissoria da 70 milioni). Ecco perché il Napoli ha messo nel mirino un giovane di prospettiva come Lindelof del Benfica. Il nazionale svedese classe 1994 piace a mezza Europa, Chelsea in testa, e ha una cluasola da 30 milioni, ma gli azzurri proveranno a bruciare la concorrenza.

Una volta preso il difensore centrale, gli azzurri penseranno a cautelarsi in vista di gennaio, quando Koulibaly e Ghoulam saranno chiamati a disputare la Coppa d’Africa: il ballottaggio è tra Caceres e Criscito. L’ex juventino è svincolato, il Napoli aveva già avuto un approccio a inizio mercato, ma l'uruguaiano chiedeva 3 milioni a stagione; ora le sue pretese si sono abbassate, il Napoli gli ha proposto un biennale da 1,7 milioni a stagione ma prima intende valutarne le condizioni fisiche. Criscito, invece, non vede l'ora di tornare in Italia e sarebbe anche disposto ad abbassarsi il ricco ingaggio che percepisce in Russia firmando un triennale da 1,8 milioni a stagione, ma lo Zenit spara alto con le richieste e così gli azzurri stanno meditando di inserire Strinic nella trattativa. Uno sarebbe il sostituto dell'infortunato Hysaj, l’altro potrebbe fare il vice Ghoulam, ma sono entrambi giocatori vicini ai 30 anni e il Napoli chiuderà solo a cifre vantaggiose.