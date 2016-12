Napoli, Maksimovic si complica

E' un inseguimento talmente lungo che sta diventando estenuante. Nemmeno il tempo di pensare, giusto a margine di Napoli-Torino, che questa volta la trattativa poteva andare in porto per davvero, che sul fronte Maksimovic è arrivata, pronta, la frenata. Tocca andare in ordine e partire dalle parole di Petrachi, ds dei granata: "Maksimovic se parte va via solo a determinate cifre, noi non ci stiamo a svendere i nostri calciatori". Il che, anche aggiungendo il "credo comunque che a gennaio resti qui" di rito suonava vagamente come una disponibilità a trattare. E in effetti radio mercato parla di dialoghi in corso. Dialoghi che non sono appuntamenti, perché non ne sono previsti al momento in agenda, ma che sono in ogni caso un buon punto di partenza.



Si fa dunque? Neanche per sogno perché il punto due della "cronistoria" porta all'ennesimo stop. Questa volta non causato, come sarebbe logico, dalla distanza tra domanda e offerta - peraltro in questo senso tutta ancora da accorciare -, quanto piuttosto dalla difficoltà del Torino di trovare un sostituto per Maksimovic. Quindi, ricapitolando: può approdare a Napoli dietro adeguata offerta, non andrà a gennaio, non andrà se non arriva un centrale difensivo all'altezza alla corte di Ventura. E riecco che l'inseguimento torna durissimo.