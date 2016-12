Napoli, Maksimovic più lontano. Si punta su Mangala

Si è arenata la trattativa tra il Napoli e il Torino per Maksimovic . Il Chelsea, infatti, ha superato la concorrenza degli azzurri per arrivare al difensore serbo, che ha rotto coi granata. Ora il Napoli, a caccia di un difensore, potrebbe bussare alla porta del Manchester City per ottenere Eliaquim Mangala , difensore francese "epurato" da Guardiola. Mangala era stato pagato dal City 40 milioni nel 2014. Ora potrebbe sbarcare a Napoli, in prestito.

Portare Maksimovic al San Paolo sembra davvero impresa impossibile. Il Napoli lunedì ci ha riprovato con il Torino, ma il presidente Cairo ha detto no ad un'offerta da 25 milioni, alzando la posta a 35. Cifra che De Laurentiis non intende versare al club granata. Ed è per questo che il Chelsea di Abramovich è piombato con forza sul difensore serbo: Conte chiede un centrale da tempo. Il prescelto era Koulibaly, ma il Napoli sembrerebbe intenzionato a blindare il centrale anche a costo di rifiutare offerte da 50/60 milioni.



A casa Napoli, dunque, si sta cambiando obiettivo. Sarri ha bisogno di un centrale di caratura internazionale e l'occasione più ghiotta sul mercato risponde al nome di Eliaquim Mangala, difensore centrale del Manchester City. Francese, mancino, 25 anni, ha disputato gli Europei con la Francia. Il Manchester City lo ha acquistato dal Porto nel 2014 per 40 milioni. Guardiola l'ha "tagliato": non è nei progetti dell'allenatore catalano, non è stato nemmeno inserito nella lista Champions per il playoff.



Per questo il Napoli ha rotto gli indugi e ha deciso di chiedere al City il prestito gratuito del difensore. Una soluzione positiva per entrambi i club: Sarri avrebbe a disposizione un difensore mancino di caratura internazionale (anche se spesso ha convinto poco nelle ultime stagioni), mentre il City vedrebbe rivalutato un giocatore fuori dai programmi del club. Si attendono sviluppi positivi a breve.