31 agosto 2016 00:07 Napoli: Maksimovic è ufficiale, Valdifiori va al Torino De Laurentiis accoglie il difensore: "Unʼaltra pedina giovane e di talento per il nostro Napoli"

Nell'ultimo giorno utile, dopo settimane di trattative, è finalmente arrivata l'ufficialità del trasferimento di Maksimovic al Napoli. Come comunicato dal Torino, il difensore è stato ceduto "a titolo temporaneo con obbligo di riscatto". De Laurentiis accoglie il giocatore su Twitter: "Un benvenuto anche a Maksimovic, un'altra pedina giovane e di talento per il nostro Napoli", Valdifiori passa invece al Torino a titolo definitivo.

22:50 UFFICIALE MAKSIMOVIC, VALDIFIORI AL TORINODopo settimane di trattative, Nikola Maksimovic è ufficialmente un nuovo difensore del Napoli, che si trasferisce in azzurro in prestito con obbligo di riscatto. Valdifiori è stato invece ceduto al Torino.

20.30 MAKSIMOVIC FIRMA SENZA VISITENikola Maksimovic è atterrato a Roma dopo la giornata travagliata a causa dell'allarme nell'aeroporto di Francoforte. Il difensore serbo si è diretto immediatamente nella sede della FilmAuro di De Laurentiis nella capitale per mettere la firma sul contratto che lo legherà al Napoli. Tutto di corsa: il serbo non sosterrà le visite mediche per questioni di tempo, il Napoli terrà buona, inizialmente, l'idoneità sportiva di inizio stagione avuta dopo le visite col Torino.

18:18 MAKSIMOVIC ATTESO A ROMA ALLE 20Problema volo risolto. Maksimovic è atteso a Roma alle 20 e poi si dirigerà di corsa a Villa Stuart per effettuare le visite mediche prima della firma con il Napoli.



16:37 AEREO PRIVATO PER MAKSIMOVICNon si è ancora risolto il problema Maksimovic. Il giocatore è ancora bloccato in Germania e per andarlo a prendere si sta pensando a un volo privato che lo porti a Roma per permettergli di svolgere le visite mediche a Villa Stuart intorno alle 20.

16:29 AG. KOULIBALY: "SE ARRIVA CAIO..."Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato alla redazione de Il Vero Milanista della situazione del suo assistito in chiave Chelsea spiegando che "le ultime ore del calciomercato e le rispondo velocemente. Se dovesse arrivare Rodrigo Caio, si potrebbe aprire una porta. Però quando il Napoli ha preso Maksimovic, ho chiesto al club se facevano partire Kalidou. La risposta è stata no".

16:10 "NON CEDIAMO SPORTIELLO AL NAPOLI"Giovanni Sartori, ds dell'Atalanta, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del futuro dell'attuale portiere dei nerazzurri, Marco Sportiello, obiettivo di Napoli e Fiorentina: "Marco non andrà al Napoli, ma sarà ceduto a un'altra squadra".

16:08 VALDIFIORI: "RINGRAZIO I TIFOSI PER L'AFFETTO"Mirko Valdifiori saluta i tifosi del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Voglio mandare ai tifosi del Napoli un grande abbraccio per l'affetto che mi hanno dimostrato in questa stagione. Leggo i social e sono inondato di belle parole: ringrazio tutti e ricambio l'affetto che sento in queste ore".

15:38 FERRERO: "ADL SI TIENE STRETTO CHIRICHES"Conferme sul no del Napoli alla Samp per Chiriches. Lo ammette direttamente il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero a Radio Crc nel corso di "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma: "Chiriches? Tra 4 ore finisce tutto. Lo volevo, l'ho chiesto, ma De Laurentiis se lo tiene stretto, non lo cede. Ho concluso 59 operazioni tra entrate e uscite, sono stremato. Regini è un grande talento e quest'anno sboccerà".

14:51 DUMITRU AL FORESTIl Nottingham Forest ha ufficializzato il prestito dell'attaccante Nicolao Dumitru dal Napoli

14:11 BONY ALLO STOKE CITYNiente Wilfried Bony per il Napoli. Gli azzurri avevano pensato all'attaccante del City, ma sul giocatore è piombato lo Stoke City, che è riuscito a strappare in prestito la punta come confermato dai profili Twitter dei due club.

13:19 AG. SPORTIELLO "PUO' COMUNQUE RESTARE A BERGAMO"Giuseppe Riso ha parlato a Tuttonapoli.net del futuro di Sportiello: "Il Napoli sta provando a prendere Marco in queste ore. Se la trattativa andrà in porto gli azzurri lasceranno il ragazzo in prestito all'Atalanta. Ora stiamo lavorando".

12:49 EL KADDOURI ALL'ATALANTA, KESSIE OPZIONATOColpo per il futuro del Napoli. Gli azzurri hanno strappato una opzione per Kessie, talento dell'Atalanta, cui dovrebbe andare El Kaddouri. Lo riporta Radio Crc: "El Kaddouri deve trovare l'accordo con Atalanta, da quanto mi risulta il calciatore preferisce restare in Italia piuttosto che trasferirisi al Trabzonspor. Inoltre il Napoli ieri, durante un colloquio con gli orobici, ha strappato, dati gli ottimi rapporti tra i due club, un'opzione morale per Kessié, se mai a fine stagione l’Atalanta decidesse di venderlo il primo club interpellato sarà il Napoli".

12:46 CHIRICHES, NIENTE SAMPIl romeno Chiriches non andrà alla Samp. Il giocatore non gradisce la destinazione e preferisce rimanere in azzurro nonostante l'acquisto di Maksimovic

12:14 PARLA L'AGENTE DI RODRIGO CAIOL'avvocato Cristian Sfara, intermediario per l'Italia per conto del San Paolo, ha fatto il punto della situazione di Rodrigo Caio ad areanapoli.it: "Affare già concluso? Non è così. Al momento, possiamo parlare di una trattativa non ancora chiusura: non è ancora fatta. Il tempo stringe, inutile prenderci in giro: tra meno di 12 ore il mercato sarà chiuso e quindi non è detto che l'affare si farà. Sarò io a gestire il tutto e vi posso dire che non è scontato che la questione vada a buon fine. La questione diritti di immagine? Sono al corrente di certi aspetti. Si tratta di alcune cose che, se andremo avanti, verificheremo nelle prossime ore. Comunque per Rodrigo ci sono vari interessamenti, ha ricevuto offerte da tutta Europa. Ne sapremo di più tra qualche ora...".

12:07 VALDIFIORI-TORINO: TUTTO FATTOManca solo la firma, ma Valdifiori è di fatto un giocatore del Torino. A breve l'annuncio: accordo a quota 3,5 milioni

11:57 MANGALA AL VALENCIAIl difensore del Manchester City Eliaquim Mangala è passato al Valencia. Accostato in passato al Napoli, il centrale è andato nella squadra spagnola in prestito

11:46 GABBIADINI TRATTA IL RINNOVOSaltato il trasferimento all'Everton, Manolo Gabbiadini tratta il rinnovo con il Napoli. Si parla di un contratto fino al 2021

11:44 SI RIAPRE PER SPORTIELLOAtalanta e Napoli hanno ripreso a parlare nelle ultime ore di Sportiello. Giuntoli farà il possibile per portarlo in azzurro già oggi

11:20 CAVANI IMPOSSIBILE: IL PSG NON LO LIBERAEra un'impresa titanica, e lo si sapeva. Non stupisce, quindi, che non vada in porto il ritorno di Cavani al Napoli. Il sogno dei tifosi azzurri si è scontrato con il Psg, che non riesce a chiudere per Benzema e non lascia quindi partire il Matador

10:44 RODRIGO CAIO COLPO LAST MINUTEClamorosa indiscrezione di mercato di Repubblica, secondo cui De Laurentiis avrebbe chiuso a sorpresa l'affare Rodrigo Caio. Il giocatore brasiliano sarebbe già in viaggio per Napoli per visite e firma. Con il suo arrivo partirebbero Chiriches e Albiol: per lo spagnolo si è fatto avanti il Valencia