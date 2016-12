Napoli, lo United sfida l'Arsenal per Higuain

18:33 - Gonzalo Higuain per la rinascita. Il Manchester United, scrivono in Inghilterra, è in cima alla lista dei desideri di Louis van Gaal. Il tecnico olandese ha da tempo bocciato Radamel Falcao, un vero e proprio flop l'arrivo del colombiano. Ma per portare il Pipita da Napoli in Premier League c'è bisogno di superare l'agguerrita dell'Arsenal, che da tempo ha messo il giocatore nel mirino e non intende mollare la presa.

