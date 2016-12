Napoli, le mosse per gennaio: Maksimovic, Poli e Zielinski

L'ultimo tentantivo per Rugani - ultimo in ordine di tempo, altri infatti ce ne saranno ancora - ha portato alla consueta risposta: niente da fare. E allora, come in un gioco di Borsa, ecco alzarsi nuovamente le quotazioni di Maksimovic. Il Napoli, per la difesa, si muove insomma tra questi due estremi che, caso vuole, conducono sempre verso Torino: bianconera la prima, granata la seconda. E anche le quotazioni dei due sono simili: ma se i venti milioni per l'italiano della Juve non hanno fatto breccia e non scalfito il muro eretto da Marotta, i medesimi per il serbo - con la formula del 15+5 - potrebbero invece sul medio periodo ammorbidire Urbano Cairo che, per ora, resta però fermo ai 25 chiesti in estate.



Con Henrique in uscita, il Napoli comunque sia qualcosa in difesa farà. Dietro ma non solo, però. Perchè, al di là delle ipotesi quasi impossibili (André Gomes) e di quelle non realizzabili nel breve (Vecino), si lavora anche a centrocampo: Poli, in uscita dal Milan, è il nome più caldo in queste ore come pure quello di Zielinski, jolly di centrocampo dell'Empoli - ma di proprietà dell'Udinese -. che piace molto a Sarri.



A margine, proseguono intanto i contatti con la Samp: non più per Soriano stavolta ma per uno scambio di esterni bassi, con gli azzurri che vogliono Regini prospettando uno scombio con Zuniga o, in subordine visto lo stipendio richiesto dal colombiano, Strinic.



In uscita da valutare invece sempre la posizione di Gabbiadini: l'ex atalantino vuole giocare, diverse squadre lo hanno cercato (l'Inter in primis) ma per il momento il Napoli non lo ritiene cedibile. Per il momento, però: il giocatore preme per trovare più spazio e questo sarà un fattore che inciderà non poco nelle prossime trattative invernali.