Napoli, l'Higuain sbaglia-rigori finisce sul mercato: AdL vuole 100 milioni

Si può mettere sulla graticola un bomber capace di segnare 29 gol in una stagione? Sì, se ti sbaglia il rigore che avrebbe regalato il terzo posto e il preliminare di Champions League, oltre a una quarantina di milioni di euro in più che di questi tempi tanto male non fanno.



Il pallone scaraventato in Curva B da Gonzalo Higuain ha archiviato come fallimentare la stagione del Napoli, precipitato al quinto posto e che ha avuto solo il merito di vincere la Supercoppa italiana a dicembre contro la Juventus. Dopo gli errori decisivi dal dischetto contro Chievo e Atalanta e quello ininfluente contro il Milan, il Pipita ha sbagliato uno dei più importanti rigori della sua carriera e la favola si è trasformata in un incubo.



De Laurentiis ha detto addio a Benitez e Bigon e darà il via alla rivoluzione. Higuain ha corteggiatori in Premier (United e Arsenal) e in Spagna (Atletico Madrid). Per ora ADL non si muove dai 100 milioni della clausola rescissoria, ma l'estate deve ancora cominciare e si prospetta davvero lunga e calda.