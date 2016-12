Napoli, l'agente di Gabbiadini: "Vogliamo restare, ma..."

"Come detto in passato - ha spiegato l'agente di Gabbiadini alla radio ufficiale del Napoli - siamo pronti ad ereditare quella maglia importante in attacco. Manolo è troppo più forte degli altri anche dal punto di vista mentale. Ha risposto alla grande in una situazione di mercato particolare. Lo ripeto, dopo l'addio di Higuain non vedo il motivo di una partenza dal Napoli".



Tutto ciò al netto di un eventuale arrivo di un'altra punta. De Laurentiis, si sa, sta facendo di tutto per portare Icardi a Napoli. Nell'ambito della trattativa, si è parlato anche di Gabbiadini come possibile contropartita tecnica. Ecco il pensiero di Pagliari sull'ipotesi: "Noi abbiamo parlato con il Napoli e deciderà la società cosa fare su Gabbiadini siamo spettatori di un'eventuale trattativa. Se dovesse arrivare un altro giocatore, la situazione cambierebbe. In attacco poi sarebbero troppi".



Il punto è esattamente quest'ultimo: ok l'acquisto di Milik, ma un altro rivale in squadra potrebbe portare Gabbiadini a cambiare aria. Finora l'atteggiamento del Napoli è stato ambivalente. Per Gabbiadini ci sarebbero richieste da tutta Europa (ultima quella del Porto), tutte puntualmente rifiutate. Per il momento Gabbiadini e Milik sono il cuore del progetto Napoli. A meno che l'Inter non cambi idea su Icardi.