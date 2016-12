Napoli, Koulibaly minaccia l'addio. Il club lo multa: 50mila euro

9 giugno 2016 17:07 Napoli, Koulibaly minaccia lʼaddio. Il club lo multa: 50mila euro Il difensore a LʼEquipe: "Nessuno si è fatto vivo per il rinnovo, credo che me ne andrò"

In casa Napoli non arrivano segnali per il rinnovo, quindi Kalidou Koulibaly alza la voce e minaccia l'addio. "Ho l'impressione che andrò via. Tanti grandi club mi vogliono e non ho nessuna notizia del Napoli - ha detto il difensore a l'Equipe -. La trattativa per il rinnovo è in stand by. Non hanno mai voluto discutere con noi, dunque...". Il futuro potrebbe essere in Premier: "Mi piace. Il gioco può essere fatto per me, ma amo l'Italia".

La priorità di Koulibaly rimane il Napoli, ma allo stesso tempo mette alla strette De Laurentiis. Uno che non ama di certo essere messo con le spalle al muro. "Devo tanto a questo club e ai tifosi ma se devo partire, partirò - ha spiegato il senegalese -. Ho voglia di crescere ancora, magari andando all'estero. Questa stagione è stata quella della conferma. L'anno scorso, il club non sapeva se tenermi o no ma poi il mister mi ha dato fiducia".

In Premier non è un mistero l'interesse del Chelsea. "Non ho parlato con Conte, ma può succedere. Se il Napoli non si fa vivo, comincerò a parlare con altri club. La Premier mi piace, il gioco può essere fatto per me, ma amo l'Italia. Aspetto un segnale". Ora la palla passa a De Laurentiis: con l'arrivo di Tonelli e di un bell'assegno da Londra, il patron potrebbe pensare di sacrificare Koulibaly.

NAPOLI, OFFERTA PER FABINHOIl Napoli è alla ricerca di un altro terzino e, secondo Gianlucadimarzio.com, il primo nome sulla lista è quello del brasiliano Fabinho del Monaco. Il club partenopeo avrebbe offerto 11 milioni di euro più bonus per il classe '93.