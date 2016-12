Napoli, Klaassen resta all'Ajax: azzurri su Zielinski

Sfuma la pista Klaassen per il Napoli, che salvo clamorose novità dovrà rinunciare all'idea di avere in squadra il centrocampista olandese inseguito da diverso tempo. Il d.s. partenopeo Giuntoli ha incontrato a Milano il capitano dell'Ajax, che però preferisce rimanere ad Amsterdam almeno per un'altra stagione. Il club di De Laurentiis pensa così a Zielinski per rinforzare il centrocampo di Sarri.