Napoli, Klaassen è il sogno. Jorginho rinnova fino al 2020

Aurelio De Laurentiis ha promesso due colpi di mercato, due rinforzi per alzare l'asticella. Lo scudetto è lì vicino e per questo il presidente azzurro non può fallire per centrare l'obiettivo. Maurizio Sarri ha chiesto, per completare la rosa, un difensore e un centrocampista. La prima mossa, però, è arrivata in giornata: il Napoli ha annunciato il rinnovo fino al 2020 di Jorginho . Un grande momento per il centrocampista, che con Benitez non trovava spazio e che invece, con Sarri, ha trovato continuità tornando ai livelli di Verona.

In difesa, con l'addio quasi certo di Henrique (rescissione e Flamengo), il sogno è Rugani ma difficilmente la Juventus lo lascerà partire. Giuntoli sta studiando diversi profili. La coppia Koulibaly-Albiol ha dato garanzie, ma ha bisogno di rifiatare un po'.



Per il centrocampo si punta a un vice-Hamsik. Il nome più caldo è quello di Klaassen dell'Ajax che ha fatto "innamorare" AdL. Dopo il tentativo fatto in estate, il presidente ha deciso di tornare all'assalto. Non sarà comunque facile convincere i Lancieri di Amsterdam. In coda ecco i vari Rabiot (Psg), Henriksen (Az), Andrè Gomes (Valencia) e Kramer (Bayer Leverkusen). Sempreverde l'idea Vecino, ma la Fiorentina continua a fare muro.



Nessun cambio in attacco dove non è prevista, per il momento, la partenza di Gabbiadini. L'ex Samp vorrebbe giocare con più continuità per non perdere il treno Europeo, ma a Napoli non vogliono privarsene. Da piazzare in uscita, invece, Zuniga e De Guzman. Si cercano acquirenti.