Napoli, Jovetic stuzzica Sarri e torna di moda Kalinic

Eppure qualcosa in attacco gli azzurri dovranno farla e per il ds Giuntoli questo sarà un ultimo mese di fuoco. L'assalto a Icardi non sta dando i frutti sperati e col passare dei giorni la dirigenza del Napoli dovrà valutare in maniera sempre più consistente qualche alternativa, sempre ammesso che Gabbiadini resti in azzurro. Il solo Milik non può bastare a far dimenticare un'uscita importante come quella di Higuain, ma con la volontà di Sarri di arrivare ad attaccanti già abituati al nostro campionato, le scelte diminuiscono drasticamente.



Un nome che intriga il tecnico è quello di Jovetic. Il montenegrino permetterebbe di giocare senza centravanti, una variante tattica che Sarri ha in mente da diverso tempo ma per la quale gli manca un "falso nueve". Trattare con l'Inter dopo il pressing per Icardi potrebbe non essere così semplice. Come centravanti c'è Kalinic, un nome che torna di moda ma dal costo elevato, circa 30-35 milioni di euro che gli azzurri non hanno intenzione di spendere se non per Maurito. Niente di vero, invece, su Cavani.