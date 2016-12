Napoli-Inter, che intrigo quello tra Icardi e Insigne

Quello di Icardi ora può davvero diventare un intrigo. Il Napoli farà un'ultima offerta all'Inter per arrivare all'argentino: 60 milioni di euro più 2 di bonus. Ma da parte loro, i nerazzurri stanno provando una manovra di disturbo su Insigne, nel caso in cui non dovesse arrivare Gabigol. L'attaccante dei partenopei ha chiesto il rinnovo del contratto e al momento appare un po' distante dal Napoli. Così Piero Ausilio ci sta facendo un pensierino.