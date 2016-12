Napoli, Insigne s'allontana: Liverpool e Tottenham ci pensano

La via del gol smarrita da tempo (il 10 aprile l'ultimo sigillo), il rigore sbagliato contro il Besiktas, il boato di fischi del San Paolo e un rinnovo in fase di stallo. Lorenzo Insigne è sempre più lontano dal Napoli . De Laurentiis avrebbe detto no alla richiesta dei suoi agenti di un ingaggio da 5 milioni l'anno e avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino: 50 milioni. In Premier Liverpool e Tottenham sono pronti all'assalto.

E' probabilmente il momento più difficile dell'avventura di Insigne al Napoli. Il gol che non arriva, le prestazioni deludenti e ora anche i fischi del San Paolo. Le lacrime del giocatore confermano uno stato d'animo davvero nero. E non sono solo i problemi in campo, ovvero le sempre più convincenti prestazioni di Mertens, a tormentare Lorenzo Il Magnifico. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2019 è in fase di stallo, dopo che AdL (come riporta calciomercato.it) ha detto no alla richiesta di oltre 5 milioni di euro all'anno.



Ma non solo. Il patron del Napoli si sarebbe convinto a cedere il giocatore e avrebbe fissato il prezzo: 50 milioni di euro. Una bella somma, che però non spaventa le big di Premier. Come riporta Talk Sports, Liverpool e Tottenham, alla ricerca di altre soluzione in attacco, sarebbero pronte a sedersi a un tavolo per discutere.