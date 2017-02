NAPOLI-INSIGNE, PROVE DI RINNOVO

In estate la distanza tra le parti era notevole: Lorenzo Insigne chiedeva 5 milioni a stagione, il Napoli ne offriva 2,5 per rinnovare il contratto dell'attaccante azzurro, in scadenza nel 2019. Ma la grande stagione dell'ex Pescara, che sta trascinando i suoi in campionato e tiene vive le speranze in Europa, sembra aver convinto la società a puntare su di lui, a farne un capitano e una bandiera per il futuro. Il quotidiano Il Mattino spiega che le parti sono pronte a venirsi incontro e trovare un accordo: il Napoli vuole tenersi Insigne e respingere gli assalti di eventuali pretendenti.