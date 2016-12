Napoli: incontro con l'Empoli, offerti 4 mln per Barba

Il Napoli sta per chiudere per Barba. Nell'incontro avvenuto con l'Empoli, i club di Aurelio De Laurentiis ha offerto 4 milioni di euro. L'Empoli ne vuole 4.5 e a questo punto le parti sono ormai più vicine. L'obiettivo iniziare era Tonelli, ma in più occasioni i toscani avevano fatto sapere di non volerlo cedere. Così manca ormai poco: Barba ritroverà Maurizio Sarri. Il giocatore piaceva anche a Inter e Stoccarda.