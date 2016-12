Napoli, incontro con de Laurentiis: Benitez è più vicino

Incontro a sorpresa a Castel Volturno tra Aurelio de Laurentiis e Rafa Benitez. Alla viglia della sfida con il Milan, il presidente del Napoli e l'allenatore spagnolo si sono visti per parlare del rinnovo del contratto. I due si sono parlati per circa quaranta minuti e hanno gettato le basi per un prossimo faccia a faccia, programmato per la prossima settimana alla presenza anche dell'agente di Benitez, Garcia Manuel Quillon.