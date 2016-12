Napoli, il Psg fa sul serio per Higuain

Il Napoli ora deve stare attento. Il Psg vuole Higuain per sostituire Ibrahimovic, che non ha ancora detto nulla sul suo futuro, nonostante rimanga forte l'accostamento al Manchester United. Il Pipita potrebbe finire così a Parigi grazie a Emery, a un passo dall'addio al Siviglia per sbarcare in Francia. Il Psg è pronto a versare i 94 milioni di euro della clausola rescissoria e a quel punto la palla passerebbe al giocatore.