Napoli, il piano B di De Laurentiis: Morata se non arriva Icardi

Insomma, progetti comunque di primissimo livello. Per dare al Napoli quella punta capace di prendersi sulle spalle la difficile eredità di Higuain e guidare gli azzurri non solo in Italia ma anche nella prossima Champions.



Detto di Icardi e della proposta faraonica presentata alla moglie agente Wanda Nara, bisogna però fare i conti con il muro alzato dall'Inter per il suo capitano. Dopo il no alla prima proposta, formulata domenica, l'Inter ha risposto no anche al secondo invito di De Laurentiis che lunedì aveva formulato un'offerta di 45 milioni più bonus. Per l'Inter, inutile parlare di cifre: non si tratta. Fino a che punto?



E allora ecco la soluzione alternativa, la più suggestiva e di altrettanta importanza e presa calcistico-mediatica: Alvaro Morata. Attaccante che Sarri stima tantissimo e al quale il patron azzurro sarebbe disposto a offrire le stesse condizioni formulate per Maurito. Quindi, nell'ordine, si attende la nuova replica interista e poi, in caso negativo, via al summit col Real.