Napoli, il passato incombe su Benitez: ci sono Valencia e Liverpool

13:03 - Il passato che incombe. Il futuro che resta incerto. E in mezzo il presente che preme: Parma oggi e Juve lunedì. Ultimi appuntamenti del Napoli prima del 2015: non decisivi - non esageriamo - ma sicuramente importanti, questo sì, capaci di dare un senso, una direzione più definita al rapporto tra il club e Benitez. Chiarezza, insomma. Di questo c'è bisogno. La chiedono, la pretendono i tifosi. E serve anche alla società, al presidente De Laurentiis, a chi deve programmare.



Perché? Perchè se il passato, che per Rafa significa poi Valencia e Liverpool, preme sul tecnico spagnolo, ecco che il gentile diniegosbandierato ieri in faccia ai cronisti in conferenza stampa deve a questo punto riempirsi anche di contenuti. Per non apparire altrimenti poco più che un bluff.



Tradotto: se Benitez vuole il Napoli, se il Napoli vuole Benitez, se De Laurentiis preme per il rinnovo, perché Rafa non firma il prolungamento? Perché resta quel giugno 2015 a fare da attuale dead-line? Evidentemente perché le offerte per ora rifiutate - quanto mai allettanti - restano comunque sullo sfondo e perché i dubbi nella testa di Benitez - dubbi sulla reale forza e sulle prospettive del progetto azzurro - in qualche modo persistono.



E allora, dopo il "spalla a spalla" ecco per Rafa anche il più banale e personalissimo "passo dopo passo": punti in campionato per risalire - il tecnico spagnolo ha dichiarato di ambire a qualcosa di più del terzo posto - e un trofeo - la Supercoppa - da alzare. Per zittire la critica, per spegnere la mania auto-distruttiva del mondo napoletano - così si è espresso lo spagnolo - e per sedersi al tavolo delle trattative con De Laurentiis con carte migliori, più pesanti.



In definitiva, per giocare la partita da un punto di forza: "cercato e vincente", capace - se non di dettare in toto la linea - di condurre per lo meno il gioco.