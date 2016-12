Napoli, il manager di Rafa: "Nessun incontro con AdL"

13:44 - Non c'è stato un accordo sul rinnovo del contratto, ma quello che filtra da Napoli è che dopo un periodo di malintesi e clima teso, Benitez e De Laurentiis si siano riavvicinati per il bene della squadra. La fumata bianca però non c'è stata, al momento le richieste del tecnico e le volontà di AdL sono diverse. Lo spagnolo vorrebbe carta bianca un po' su tutto, trasformandosi in un manager all'inglese. De Laurentiis invece pensa al budget.

ADL-RAFA: NESSUN INCONTRO

E a proposito di un vertice fra De Laurentiis e Benitez, ecco la precisazione del manager di Rafa attraverso la redazione di “Si gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma che ha contattato in esclusiva Manuel Garcia Quilon, manager di Rafa Benitez, oltre che di Albiol e Callejon. Quilon ha detto: “Ieri non c’è stato nessun incontro tra De Laurentiis e Benitez. Ci sarà la possibilità di trattenere Benitez a Napoli? Fino all'ultimo momento lavoreremo per capire se c'è la possibilità di rinnovare con il Napoli. Invece, posso dire che è una bugia che ieri Benitez ha incontrato De Laurentiis. Smentisco, anche le voci che hanno riguardato Albiol e Callejon, non c'è nessuna squadra che ha fatto offerte: a fine stagione vedremo quale sarà il loro futuro”.

LE POSIZIONI

Che cosa chiede Rafa Benitez per portare avanti il progetto napoletano? Lo spagnolo non vuole più dedicarsi solo al campo, ma anche alle scelte di mercato e all'amministrazione del budget per la rosa. Un via libera in tutto e per tutto con un monte ingaggi più alto, una gestione dell'aspetto tecnico totale e progetti di sviluppo per settore giovanile e stadio moderno. Richieste importanti che al momento non sono state ascoltate.

De Laurentiis è soddisfatto dell'ultimo periodo della squadra, ma una svolta sul fronte contratto di Benitez non c'è mai stata. Il numero uno azzurro non pare disposto a concedere carta bianca al tecnico che dal canto suo sa che ogni richiesta avanzata dipenderà dalla partecipazione, via Europa League o campionato, alla prossima Champions League.