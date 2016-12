Napoli-Icardi: De Laurentiis pronto a offrire 60 milioni all'Inter

Il Napoli non molla la presa su Mauro Icardi ed è pronto all'ultimo rilancio, quello da dentro o fuori. L' Inter per il momento ha rifiutato tutte le offerte di De Laurentiis e preferirebbe parlare di soldi cash piuttosto che con l'aggiunta di una contropartita come Gabbiadini, chiesto dal Porto. De Laurentiis ha definito la strategia con i suoi uomini di fiducia ed è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro. L'affare resta difficile.

L'ok di Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino, c'è da tempo, ma l'Inter di lasciar partire il proprio capitano verso una diretta concorrente per la qualificazione alla Champions non ne vuole sentire parlare. De Laurentiis però non ha perso le speranze e capito che la contropartita Gabbiadini non è abbastanza per smuovere la posizione nerazzurra, ha deciso di tentare l'ultimo affondo alzando la parte cash a 60 milioni di euro. Un'offerta che potrebbe far vacillare le certezze Suning anche dopo l'addio a Mancini, anche se la volontà dei nerazzurri è di trattenere l'argentino su cui è piombato anche l'Arsenal.



In uscita, invece, potrebbe comunque esserci Gabbiadini esaltato dal poker rifilato in amichevole al Monaco. Il Porto ha chiesto informazioni al club azzurro e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'offerta ufficiale. Si parla di prestito, anche se difficilmente il Napoli lo lascerà partire salvo offerte clamorose.