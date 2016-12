Napoli, Higuain spegne le voci di addio: "Tifosi state tranquilli"

Con la doppietta al Venezuela che ha portato l' Argentina in semifinale di Copa America, Gonzalo Higuain si è sbloccato in nazionale. Non solo, l'attaccante del Napoli ha voluto tranquillizzare i tifosi azzurri direttamente dagli USA: "Cosa posso dire a quelli che vogliono che resti a Napoli? Devono stare tranquilli come lo sono io". Il Pipita ha una clausola rescissoria da 94,7 milioni di euro, ma Psg e Bayern sono interessati.

In un caso o nell'altro Higuain è stato chiaro fin da subito: del suo futuro si parlerà solo dopo la Copa America, entrata ora nella parte più calda con le semifinali. Prima di sfidare gli USA però il Pipita ha voluto mandare un messaggio ai tifosi del Napoli chiedendo loro di stare tranquilli. Parole al miele che cambiano in parte lo scenario delle prossime settimane dove la società azzurra vedrà proporsi diverse offerte per trattare l'argentino.



La situazione però è chiara: né De Laurentiis né Higuain vogliono separarsi come confermano le parole del Pipita. La clausola rescissoria da 94,7 milioni di euro rimane e sarà quello il punto di svolta tra un'estate tranquilla e l'assalto dei vari club come il Psg.