Napoli, Higuain deluso e deludente: Arsenal e Liverpool ci provano

Grana in arrivo per il Napoli. Gonzalo Higuain, deluso dall'avvio di stagione dei partenopei, starebbe mediatando l'addio anche perché, dall'Inghilterra, Arsenal e Liverpool - alla ricerca di un bomber affidabile - sarebbero pronti ad accontentare Wenger e Rodgers e a far partire l'assalto già a gennaio a De Laurentiis. Il Napoli questa volta sarebbe disposto a lasciarlo partire ma per una cifra non inferiore a 45 milioni.

L'attaccante argentino è la cartina tornasole del momento del Napoli, sconfitto in Europa League da una squadra decisamente inferiore e dalle potenzialità economiche nemmeno paragonabili a quelle azzurre. Il Pipita, che a Berna ha giocato solo sei minuti, deve rilanciarsi e trovare quel gol che in campionato manca dallo scorso 13 aprile. Dopo un'estate passata tra i titoli di mercato, Higuain è rimasto a Napoli ma le voci provenienti dalla Premier League non si sono placate. Il Liverpool, stufo di Balotelli, sarebbe pronto ad accontentare De Laurentiis offrendogli 45 milioni di euro già a gennaio, ma attenzione anche all'Arsenal.