Napoli, Higuain all'Arsenal se non in Champions

13:48 - Dopo Callejon, Gonzalo Higuain. Il Napoli rischia di perdere le sue stelle se non riuscirà a centrare la Champions League per la prossima stagione. Almeno questo si dice all'estero. Così, ora tocca al Telegraph spaventare i tifosi azzurri. "Il Napoli sta lottando per qualificarsi alla Champions League, ma se non dovesse farcela Higuain sarebbe pronto a lasciare la Serie A", scrive il giornale inglese. Che rivela come sul Pipita ci sia l'Arsenal.

Insomma, notizia fondata o meno, di sicuro il Napoli non sta vivendo un momento tranquillo. In campo, ma anche fuori visto che anche il futuro di Benitez è tutto da definire. E siccome ultimamente proprio Calleion, accostato al Valencia, e Higuain, non stanno giocando ai loro abituali livelli, è facile pensare che abbiano già la testa altrove.