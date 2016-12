Napoli, Herrera è vicinissimo

Il 23 (i milioni messi sul piatto) dovrebbe essere il numero giusto sulla ruota di Napoli per vincere le ultime resistenze del Porto. Vetrina sempre cara quella dei portoghesi che, partiti da una valutazione di 25 milioni per Herrera, hanno leggermente abbassato le pretese e ora dovrebbero finalmente liberare il calciatore che piace un sacco a Sarri.



Il Napoli, forte dell'accordo con il messicano, ha fatto un ulteriore sforzo, alzando la propria offerta (18 milioni più uno di bonus) fino a 23 per l'appunto (20 la base fissa e tre di bonus). La fumata bianca è ormai imminente.