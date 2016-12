Napoli, Hamsik giura amore eterno: "Qui per sempre"

Dal ritiro della Slovacchia, Marek Hamsik lancia un messaggio d'amore al Napoli e alla città . "Ogni anno viene detto che ci sono squadre che mi vogliono, ma qui sono nati e cresciuti i miei figli - ha spiegato il centrocampista -. Ho un contratto lungo e non ci sono problemi. C'è un amore eccezionale tra me e la città, forse sarà l'ultima della mia carriera". Sulla stagione: "Ho segnato di meno, ma è stata la migliore in carriera".

Con il gol al Frosinone Hamsik ha eguagliato il record di gol in Serie A di Maradona con la maglia azzurra. Ma non è ancora sazio: "Non ho ancora ricevuto i complimenti da Maradona per il record, ma sono contento di averlo fatto. Ho ancora davanti a me un paio d'anni e spero di superarlo. Sarebbe fantastico, dato che per napoletani Maradona è Dio".