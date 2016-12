Napoli, Hamsik a vita: rinnovo fino al 2021 e poi in società

In attesa del colpo ad effetto per far dimenticare Gonzalo Higuain , il Napoli si prepara a blindare Marek Hamsik . Lo slovacco si appresta infatti a " legarsi a vita" al club azzurro , rinnovando il contratto fino al 2021 e prenotando poi un ruolo in società a fine carriera . L'ufficialità dell'accordo tra De Laurentiis e il centrocampista probabilmente verrà data lunedì sera al San Paolo durante la festa dei 90 anni.

All'ombra del Vesuvio Marek con la maglia azzurra potrà battere tutti i record di presenze nella storia del Napoli, diventando un po' quello che Zanetti è diventato per l'Inter. Era quello che voleva e per trovare l'intesa con De Laurentiis non c'è voluto molto. Hamsik, infatti, insieme al presidente ha già pianificato anche il suo futuro dopo il ritiro. Se vorrà, infatti, per lui ci sarà un posto importante in società. Marekiaro per sempre.