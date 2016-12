Napoli, Grassi lesione al menisco: operato, out 3 settimane

E' anche per questo, ma è chiaro che l'idea c'era già, che in serata la dirigenza azzurra si è ributtata sul mercato, andando a sfidare il Genoa per Artur Ionita, centrocampista moldavo del Verona. Un'operazione da portare avanti in sinergia con l'Atalanta, alla quale il jolly potrebbe essere girato subito in prestito. Da battere, come detto, la concorrenza del Genoa, molto interessata sia a Ionita che a Moras.



Intanto grandi passi per il rinforzo in difesa. Praticamente definita con l'Empoli la trattativa per l'arrivo di Barba, il quale però scenderà in campo proprio contro il Napoli nella sfida di domenica per poi fare le valigie e trasferirsi a Castel Volturno. Un evento, questo, determinato anche dal fatto che l'Empoli ha perso per infortunio Costa e dovrà per forza di cose schierare Barba. Ma il centrale non è l'unico tassello difensivo nel mirino di Giuntoli, che ha chiesto alla Sampdoria informazioni su Vasco Regini. I blucerchiati stanno però perfezionando la cessione di Zukanovic (Stoccarda o Roma) e perciò il discorso Regini è più orientato verso giugno.