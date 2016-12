Napoli, grana Benitez: rifiutato il rinnovo

16:08 - Che qualcosa di fosse rotto era evidente a tutti. Che il rapporto fosse però al capolinea era e forse è prematuro dirlo. Fatto sta che Rafa Benitez e il Napoli sembrano essere una storia alle ultime pagine. C'è un contratto in scadenza, giugno 2015 per la precisione, e c'è poca voglia di rinnovarlo. A quanto pare. I quotidiani di Napoli parlano infatti in questi giorni di contatti andati a male e di un rifiuto dello spagnolo di prolungare il matrimonio.

Perché? Perché qualcosa si è rotto, questo è chiaro, e si è rotto già la scorsa estate. Quando non arrivavano i rinforzi chiesti da Benitez e questo ritardo, pensa il tecnico, è costato un posto in Champions. Fallimento, peraltro, che è stato attribuito proprio a lui. Di lì un inizio di stagione un po' così, sottotono, con scricchiolii sempre più insistenti e risultati altalenanti. Cui vanno aggiunte certe critiche, nemmeno troppo morbide, sul modo di gestire la squadra. Hamsik, innanzitutto. Lo slovacco va come un treno in nazionale e anche ieri ha firmato una doppietta. In azzurro, invece, è da un anno il suo fantasma. Colpa di Rafa, dicono, ovviamente. Resta da capire cosa sarà da qui a giugno, perché a un certo punto bisognerà trovare un punto di contatto o voltare pagina. Difficile andare avanti senza potersi immaginare un futuro, senza programmare. Benitez è attratto dalle proposte, molte, che gli arrivano da Inghilterra e Spagna. De Laurentiis, dal canto suo, prova a ricucire lo strappo senza troppa convinzione. Fin qui siamo alla domanda respinta. E il rinnovo è più che una chimera.