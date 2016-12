Napoli, gli occhi del Psg su Insigne

"La proposta azzurra non ci soddisfa. Tre grandi club europei vogliono Insigne e questo Giuntoli lo sa", aveva dichiarato Fabio Andreotti, agente di Insigne, mettendo in allarme il Napoli e i suoi tifosi. E le pretendenti non hanno perso tempo per fare sondaggi sull'attaccante, che ha un contratto in scadenza nel 2019: prima il Barcellona - alla ricerca di una quarta punta per Luis Enrique e ora il Psg, che già in passato aveva sondato il terreno per il giocatore.