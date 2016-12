Napoli: giovedì le visite mediche per Rog

Tutto fatto per Rog della Dinamo Zagabria . Dopo Diawara , Maurizio Sarri avrà un altro rinforzo in mediana. Il giocatore, pagato 15 milioni di euro, giovedì effettuerà le visite mediche a Castelvolturno . Ma al Napoli aspettano un altro attaccante: è tornato di moda Zaza , ma potrebbe essere troppo tardi. Il West Ham è in vantaggio sull'attaccante bianconero e della Nazionale. E la stessa Juventus preferirebbe cederlo all'estero.

Il Milan non vende più Bacca e Zaza potrebbe scegliere Londra e il West Ham. Non delle buone notizie per Aurelio De Laurentiis, che sta ancora cercando di comprare un attaccante. Un vero numero 9 da regalare a Sarri, che ormai non ha più Higuain. In attesa della scelta, il Napoli ha rinforzato il centrocampo: dopo Diawara, giovedì sbarcherà anche Rog, trattato con la Dinamo Zagabria per diverse settimane. Fino alla fumata bianca e all'accordo trovato sulla base di 15 milioni di euro.