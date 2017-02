Napoli-Ghoulam, rinnovo in stallo: manca l'accordo

Rimane in standby la trattativa tra Ghoulam e il Napoli per il rinnovo del contratto dell'algerino, che scadrà nel 2018. Le parti ne stanno discutendo da tempo ma, al momento, non è ancora stato trovato alcun accordo: il terzino sinistro, che al momento guadagna 800mila euro a stagione, ha chiesto un ingaggio da 2,5 milioni di euro all'anno, cifra che Aurelio De Laurentiis - come riferito dal Corriere dello Sport - non è disposto a offrire.