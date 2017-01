Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli ha messo in chiaro la situazione legata a Manolo Gabbiadini: se parte, solo destinazioni estere.

Niente da fare quindi per il Milan che si era mosso per sondare la possibilità di acquisire il giocatore, presentando un'offerta ufficiale: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Nelle ultime ore si è fortemente interessato all'attaccante il Southampton, proponendo 22 milioni per l'ex Sampdoria.