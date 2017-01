Napoli: Gabbiadini va al Southampton

Giornata decisiva per il futuro di Gabbiadini. Dopo l'incontro a Roma tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'agente dell'attaccante Silvio Pagliari per discutere dell'ultima offerta del Southampton si è arrivati alla fumata bianca: accordo fatto, al club azzurro vanno 17 milioni più 3 di bonus più il 10% sulla futura rivendita. Ora Gabbiadini è atteso in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto coi Saints.