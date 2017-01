E' ufficiale il passaggio di Manolo Gabbiadini al Southampton. L'attaccante ha superato le visite mediche con il club inglese, che poi ha annunciato l'ingaggio del giocatore ex Napoli: contratto di 4 anni e mezzo. "Aspettavo questo giorno da un mese". Giornata molto intensa e particolare per El Kaddouri: ceduto all'Empoli per 1,5 milioni, contratto fino al 2021. "Grazie a tutti - il messaggio del marocchino su Instagram.