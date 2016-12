Napoli, Gabbiadini per Muriel. Ferrero: "Costa 35 milioni"

L'infortunio di Milik per il Napoli si è rivelato una vera e propria tegola. In assenza dell'attaccante polacco, che tornerà in campo solo a marzo, Sarri sta cercando di trovare una via d'uscita, ma le prestazioni di Gabbiadini da prima punta non hanno convinto. Ferrero lo rivorrebbe a Genova e a gennaio la società azzurra interverrà, ma se Zaza resta la prima scelta, si sta facendo largo l'ipotesi di uno scambio con la Sampdoria per Muriel .

Le qualità tecniche di Manolo Gabbiadini non si discutono, ma il rapporto professionale con mister Sarri non è mai decollato. Prima all'ombra di Higuain e di un paragone insostenibile, adesso come prima punta erede del vuoto lasciato da Milik, il ragazzo lombardo non è ancora riuscito a convincere pienamente se stesso e il proprio tecnico. Un problema caratteriale ancora prima che di posizione in campo e l'ipotesi di un addio a gennaio si è impennata con il mancato accordo sul rinnovo. La trattativa è in stand-by ma potrebbe anche essersi arenata del tutto visto che gli estimatori non mancano, primo fra tutti il presidente della Samporia Massimo Ferrero che ha dichiarato: "Lo riporterei qui subito".



E allora perché no. Il Napoli sta cercando una prima punta che possa prendere il posto di Milik fino al rientro del polacco e la scelta numero uno resta Simone Zaza che il West Ham sta tenendo parcheggiato a una presenza dal riscatto obbligatorio fissato con la Juventus (25 milioni). Pavoletti si è chiamato fuori dalla corsa dichiarando di voler rimanere al Genoa fino a fine stagione, ma nella stessa città c'è Luis Muriel che stuzzica la dirigenza partenopea. Una trattativa si può fare stando a quanto dichiarato da Ferrero, ma non coi saldi: "De Laurentiis non mi ha chiamato per Muriel, non è in vendita. Ma ha una clausola da 35 milioni di euro...". Difficile pensare uno scambio con Gabbiadini e soldi, ma non impossibile. Anche se i favoriti al momento restano altri.