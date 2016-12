Napoli, Gabbiadini per arrivare a Vecino

Matias Vecino verso Napoli, Gabbiadini su un treno direzione Firenze. E' il progetto di Aurelio De Laurentiis che, per accontentare Sarri, è pronto a inserire il vice-Higuain nella trattativa con la Fiorentina per il regista uruguayano. Il tecnico degli azzurri ha messo il giocatore gigliato in cima alla lista dei rinforzi. D'altro canto la viola lo molla solo per 25 milioni (clausola rescissoria). Di qui l'idea di inserire Gabbiadini nell'affare.