Napoli: Gabbiadini, incontro tra De Laurentiis e l'agente

Giornata decisiva per il futuro di Gabbiadini. E' in corso a Roma un incontro tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l'agente dell'attaccante, Silvio Pagliari, per discutere dell'ultima offerta del Southampton: 16 milioni più 4 di bonus più il 10% sulla futura rivendita. La richiesta azzurra è di 20 milioni tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili. Il club inglese vuole una risposta entro oggi per poter organizzare le visite mediche.