Napoli, Gabbiadini è in... stallo: "Troppo alte le richieste del Napoli"

Il Napoli potrebbe trovarsi in casa a fine mercato ben tre centravanti: Milik, Pavoletti e... Gabbiadini . Che l'ex Atalanta sia in vendita è cosa risaputa, che le varie trattative per la sua cessione siano tutte più o meno naufragate sotto lo pretese del club azzurro altrettanto. E allora da Radio Crc arriva il monito di Silvio Pagliari, agente del calciatore, al presidente De Laurentiis: "Se non si scende a 16-18 milioni di richiesta, si rischia il bagnomaria".

Troppi, dunque, i 25 milioni richiesti da AdL. Troppi per un giocatore che tutti sanno essere in vendita perché considerato un esubero dopo l'acquisto di Pavoletti e con il ritorno di Milik. L'unica vera offerta oggi sul tavolo, guarda caso vicina alle cifre fatte da Pagliari, è quella del Southampton. Un interesse dalla Premier confermata anche da Giuseppe Cannella, l'intermediario di mercato nelle trattative che coinvolgono Gabbiadini in Inghilterra, che ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "E' vero, sulle tracce di Manolo ci sono squadre come Southampton e Schalke. Attaccanti del suo valore ce ne sono pochi in giro, bisogna cercare di trovare un accordo ma in questo momento è logico che ci sia il gioco delle parti e il Napoli faccia le sue richieste. Abbiamo contatti reali con la Premier, ma è giusto che i partenopei abbiano delle aspettative di guadagno e se si vuole il giocatore bisogna accontentarlo. Ipotesi permanenza? Non sarebbe vantaggiosa per il club, se dovesse accadere però non escludo che si valuti anche il rinnovo del suo contratto. Per lui potrebbero aprirsi anche le porte del mercto cinese, vedremo. In Cina ci sono diversi allenatori italiani...".