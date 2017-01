L'apparizione in Coppa Italia contro la Fiorentina potrebbe essere stata l'ultima partita di Manolo Gabbiadini con la maglia del Napoli. L'attaccante è sempre più vicino al Southampton e potrebbe non essere convocato da Sarri per la sfida di domenica sera con il Palermo. Non è però ancora chiusa la trattativa tra il club di De Laurentiis e gli inglesi: l'offerta sul piatto è di 16 milioni più 4 di bonus più una percentuale (10%) sulla futura rivendita.